3370 гривень - такою повинна бути реальна мінімальна пенсія в Україні.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали суму, якою має бути реальна мінімальна пенсія.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 13:21
У Мінсоцполітики назвали суму, якою має бути реальна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали суму, якою має бути реальна мінімальна пенсія.
Додано: Чет 04 лют, 2021 13:21
А як щодо виплати пенсій пенсіонерам в реально зароблених ними розмірах, але які вийшли на пенсію до 01.01.2018? Мають коефіціенти заробітноі плати 5-6 а отримуть пенсію меншу ніж ті, хто виходив на пенсію після 01.01.2018 з конфіціентом заробітноі плати 3-4. Я не говорю вже про захмарні незароблені пенсіі суддів під прикриттям довічного утримання - скоріше б передохли.
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