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У Мінсоцполітики назвали суму,
якою має бути реальна...

У Мінсоцполітики назвали суму, якою має бути реальна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 13:21

У Мінсоцполітики назвали суму, якою має бути реальна...

Пропонуємо до обговорення:
3370 гривень - такою повинна бути реальна мінімальна пенсія в Україні.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали суму, якою має бути реальна мінімальна пенсія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 13:21

А як щодо виплати пенсій пенсіонерам в реально зароблених ними розмірах, але які вийшли на пенсію до 01.01.2018? Мають коефіціенти заробітноі плати 5-6 а отримуть пенсію меншу ніж ті, хто виходив на пенсію після 01.01.2018 з конфіціентом заробітноі плати 3-4. Я не говорю вже про захмарні незароблені пенсіі суддів під прикриттям довічного утримання - скоріше б передохли.
ovsivolo
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