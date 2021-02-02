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В Україні можуть ввести графіки аварійного відключення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лют, 2021 14:17
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зберігається критична ситуація з запасами вугілля на українських теплових електростанціях (ТЕС). Незважаючи на падіння до рекордного мінімуму ще в січні, вони продовжують скорочуватися і далі.
Дивися повний текст В Україні можуть ввести графіки аварійного відключення світла
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Додано: Чет 04 лют, 2021 14:17
А шо - СЭС не справляются? вот неожиданность - оказывается в плохую погоду нужно жечь неэкологичный уголь чтобы не пришел пушной зверек энергосистеме!
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RomanTik
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