RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть ввести графіки
аварійного відключення...

В Україні можуть ввести графіки аварійного відключення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 14:17

В Україні можуть ввести графіки аварійного відключення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зберігається критична ситуація з запасами вугілля на українських теплових електростанціях (ТЕС). Незважаючи на падіння до рекордного мінімуму ще в січні, вони продовжують скорочуватися і далі.

Дивися повний текст В Україні можуть ввести графіки аварійного відключення світла.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92392
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 14:17

А шо - СЭС не справляются? вот неожиданность - оказывается в плохую погоду нужно жечь неэкологичный уголь чтобы не пришел пушной зверек энергосистеме!
RomanTik
 
Повідомлень: 3235
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9289 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1, ssnet і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують зменшити розмір ЄСВ для бізнесу,...
R2 » Чет 04 лют, 2021 08:19
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лют, 2021 08:20
ttt2022
В Україні планують дозволити приватизацію майна ЗВО, яке...
R2 » Сер 03 лют, 2021 09:50
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лют, 2021 06:28
arheops
В Україні нотаріальні послуги можуть подорожчати в сотні...
R2 » Вів 02 лют, 2021 19:36
7 568
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лют, 2021 15:41
Angelo77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (93006)
04.02.2021 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.