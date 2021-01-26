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72% українців не знають про можливість застрахуватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лют, 2021 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає 2-ге місце в Європі за темпами поширення раку, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ. Водночас всього 28% опитаних знають про існування страхування від онко в Україні. А 8% респондентів вірять, що придбання поліса підвищить ризики захворювання на рак.
Дивися повний текст 72% українців не знають про можливість застрахуватися від раку (дослідження)
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R2
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Додано: Чет 04 лют, 2021 14:21
страхова сума - 150тис грн, це мізер для лікування раку, не бачу сенсу в такому страхуванні
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halyapet
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Додано: Чет 04 лют, 2021 14:34
halyapet написав:
страхова сума - 150тис грн, це мізер для лікування раку, не бачу сенсу в такому страхуванні
Ну так берите ту, где не 150к -- у того же Оберега 2ляма _денег_ заявляется.
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_hunter
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Додано: Чет 04 лют, 2021 14:45
Если кто-то вам что то обещает в Украине, и просит дать денег - плюйте сразу ему в лицо.
- Круто обманет, воспользовавшись Вашими деньгами.
Застраховаться можно в другой стране, но только не в Украине.
Возможности для этого большая часть Граждан Украины не имеет.
- Есть другой Вариант: створювати Свою українську Україну.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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