В об'єднанні відзначили, що це питання недостатньо врегульоване в податковому законодавстві.
Дивися повний текст Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити оподаткування іноземців.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 14:48
Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити...
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Дивися повний текст Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити оподаткування іноземців.
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