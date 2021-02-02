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Бізнес не може заплатити в казну:
закликає владу змінити...

Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 14:48

Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити...

Пропонуємо до обговорення:
В об'єднанні відзначили, що це питання недостатньо врегульоване в податковому законодавстві.

Дивися повний текст Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити оподаткування іноземців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 14:50

"При этом иностранец должен через законного представителя подать в налоговую оригинал документа, удостоверяющего личность с отметкой о пересечении границы, чтобы была возможность получить регистрационный номер" - КАКАЯ ДИЧЬ! О_о
"Держава в смартфоні" блъ...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:05

  panzershreck1921 написав:"При этом иностранец должен через законного представителя подать в налоговую оригинал документа, удостоверяющего личность с отметкой о пересечении границы, чтобы была возможность получить регистрационный номер" - КАКАЯ ДИЧЬ! О_о
"Держава в смартфоні" блъ...

В Одессе на "7м километре" все замерли в ожидании. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Интересно, а как быть тем у кого три гражданства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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