В об'єднанні відзначили, що це питання недостатньо врегульоване в податковому законодавстві.
Дивися повний текст Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити оподаткування іноземців.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 14:48
Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес не може заплатити в казну: закликає владу змінити оподаткування іноземців.
Додано: Чет 04 лют, 2021 14:50
"При этом иностранец должен через законного представителя подать в налоговую оригинал документа, удостоверяющего личность с отметкой о пересечении границы, чтобы была возможность получить регистрационный номер" - КАКАЯ ДИЧЬ! О_о
"Держава в смартфоні" блъ...
Додано: Чет 04 лют, 2021 15:05
В Одессе на "7м километре" все замерли в ожидании.
Интересно, а как быть тем у кого три гражданства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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