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Міненерго і корейська
компанія впроваджуватимуть...

Міненерго і корейська компанія впроваджуватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:02

Міненерго і корейська компанія впроваджуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Відзначається, що КТ є найбільшим провайдером інтегрованих телекомунікаційних послуг в Південній Кореї.

Дивися повний текст Міненерго і корейська компанія впроваджуватимуть «розумні» мережі в електроенергетиці України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:02

Очередной распил бабла!
Все что можно оптимизировать уже оптимизировано. Причём оптимизировано с помощью тарифов.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:09

Большие замыслы и мизерные достижения- в нашем доме 7 счетчиковЮдва из них могут автоматически передавать показания,остальные всех систем .начиная с 1950 года.Облэнерго невыгодно делать автоматическую передачу для всего дома,ведь надо поменять старье за свой счет!
borzol
 
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