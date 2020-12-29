Відзначається, що КТ є найбільшим провайдером інтегрованих телекомунікаційних послуг в Південній Кореї.
Дивися повний текст Міненерго і корейська компанія впроваджуватимуть «розумні» мережі в електроенергетиці України.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 15:02
Міненерго і корейська компанія впроваджуватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерго і корейська компанія впроваджуватимуть «розумні» мережі в електроенергетиці України.
Додано: Чет 04 лют, 2021 15:02
Очередной распил бабла!
Все что можно оптимизировать уже оптимизировано. Причём оптимизировано с помощью тарифов.
Додано: Чет 04 лют, 2021 15:09
Большие замыслы и мизерные достижения- в нашем доме 7 счетчиковЮдва из них могут автоматически передавать показания,остальные всех систем .начиная с 1950 года.Облэнерго невыгодно делать автоматическую передачу для всего дома,ведь надо поменять старье за свой счет!
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