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На українців чекає ще одне
підвищення тарифів — ЗМІ

На українців чекає ще одне підвищення тарифів — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:27

На українців чекає ще одне підвищення тарифів — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерело в Кабміні.

Дивися повний текст На українців чекає ще одне підвищення тарифів — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:28

Фигня вопрос, давить всех тарифами :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:28

Главное, что телеканалы закрыли, теперь не услышишь что повышение тарифов это плохо, по Г+Г скажут - перемога!
kdevil
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:52

На Ахметова хай кладуть, у нас "вільний" ринок, хочу купувати електроенергію у АЕС по 5 коп за 1 кВт
Rainbow
 
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