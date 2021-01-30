Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерело в Кабміні.
Дивися повний текст На українців чекає ще одне підвищення тарифів — ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лют, 2021 15:27
На українців чекає ще одне підвищення тарифів — ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На українців чекає ще одне підвищення тарифів — ЗМІ.
Додано: Чет 04 лют, 2021 15:28
Главное, что телеканалы закрыли, теперь не услышишь что повышение тарифов это плохо, по Г+Г скажут - перемога!
Додано: Чет 04 лют, 2021 15:52
На Ахметова хай кладуть, у нас "вільний" ринок, хочу купувати електроенергію у АЕС по 5 коп за 1 кВт
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|