Міністерство внутрішніх справ запланували внести кардинальні зміни до порядку отримання посвідчення водія.
Дивися повний текст В Україні пропонують змінити процедуру перереєстрації автомобіля.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 15:29
В Україні пропонують змінити процедуру перереєстрації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують змінити процедуру перереєстрації автомобіля.
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