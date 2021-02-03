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В Україні пропонують змінити
процедуру перереєстрації...

В Україні пропонують змінити процедуру перереєстрації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 15:29

В Україні пропонують змінити процедуру перереєстрації...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ запланували внести кардинальні зміни до порядку отримання посвідчення водія.

Дивися повний текст В Україні пропонують змінити процедуру перереєстрації автомобіля.
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