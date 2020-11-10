Інфляція в 2021 році дозволить розігріти економіку, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Інфляція дозволить розігріти економіку — прем'єр.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 16:04
Інфляція дозволить розігріти економіку — прем'єр
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Дивися повний текст Інфляція дозволить розігріти економіку — прем'єр.
Додано: Чет 04 лют, 2021 16:04
Ты вообще дибил? Инфляция выгодна только экспортерам, а являясь таковым, могу отметить, что возмещение НДС для "не своих" (типа автоматическое) не работает совсем, под любыми предлогами фискалы морозятся и прямо заявляют, что денег нет.
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