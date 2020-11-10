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Інфляція дозволить розігріти
економіку — прем'єр

Інфляція дозволить розігріти економіку — прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 16:04

Інфляція дозволить розігріти економіку — прем'єр

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція в 2021 році дозволить розігріти економіку, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Інфляція дозволить розігріти економіку — прем'єр.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 16:04

Ты вообще дибил? Инфляция выгодна только экспортерам, а являясь таковым, могу отметить, что возмещение НДС для "не своих" (типа автоматическое) не работает совсем, под любыми предлогами фискалы морозятся и прямо заявляют, что денег нет.
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