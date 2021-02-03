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В Україні з'явиться Єдиний
портал повідомлень про корупцію

В Україні з'явиться Єдиний портал повідомлень про корупцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 16:28

В Україні з'явиться Єдиний портал повідомлень про корупцію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явиться Єдиний портал повідомлень про корупцію. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3450 у другому читанні.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 16:28

в етот портал только анекдоты расказывать
велвел
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 17:16

Продажным антикорупционным органам лень уже самим искать корупционеров чтобы они поделились своими не трудовым доходами...так они решили взять помощь населения )))и уже точечно проверять своих дойных коров не тратя своё драгоценное время на пустышки))всё гениальное просто...
livs375
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