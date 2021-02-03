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В Україні запустять іпотечне
кредитування під 7% (строки)

В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 16:30

В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки)

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час зустрічі з бізнесом "EBA Global Outlook 2 021: the Year of Big Questions" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки).
R2
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ипотека на коммуналку
велвел
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 17:10

Re: В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки

Проєкт зі зниження ставок по іпотечному кредитуванню до 7% річних буде запущений з 1 березня.

Тоесть 10% уже можно не ждать - проект пересидента похоронен? :roll:
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vitaliy_berdinskikh
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