Про це під час зустрічі з бізнесом "EBA Global Outlook 2 021: the Year of Big Questions" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лют, 2021 16:30
В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки).
Додано: Чет 04 лют, 2021 17:10
Re: В Україні запустять іпотечне кредитування під 7% (строки
Тоесть 10% уже можно не ждать - проект пересидента похоронен?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|