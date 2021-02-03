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У Мінекономіки розповіли, що
чекає на ВВП України у 2021...

У Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 16:32

У Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що в 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.

Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 16:32

прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%. Анекдот года.
велвел
 
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