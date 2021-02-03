Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує, що в 2021 році внутрішній валовий продукт України зросте на 4,8%.
Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021 році.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 16:32
У Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021...
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Дивися повний текст У Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021 році.
Додано: Чет 04 лют, 2021 16:32
прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%. Анекдот года.
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