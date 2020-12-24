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Кращі українські IT компанії - розробники ігрового софта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лют, 2021 17:21
Пропонуємо до обговорення:
Основною причиною стрімких темпів зростання в цьому секторі економіки вважається можливість отримати високі прибутки у твердій валюті, отримуючи одночасно з цим, високу капіталізацію створеної компанії.
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