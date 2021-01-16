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Міжбанк: гривня
продовжила тіснити долар

Міжбанк: гривня продовжила тіснити долар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 18:56

Міжбанк: гривня продовжила тіснити долар

Пропонуємо до обговорення:
Четвер продовжив позитивні тенденції для гривні на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня продовжила тіснити долар.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 18:56

Очередной "финт" валютных спекулянтов.Значит ждите резкого взлета.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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