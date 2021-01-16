Четвер продовжив позитивні тенденції для гривні на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня продовжила тіснити долар.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 18:56
Міжбанк: гривня продовжила тіснити долар
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Дивися повний текст Міжбанк: гривня продовжила тіснити долар.
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