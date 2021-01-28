Про це повідомляється на сайті будівельної компанії.
Дивися повний текст \"Укрбудівці\" не отримають права власності на житло від Київміськбуду.
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Додано: Чет 04 лют, 2021 20:00
"Укрбудівці" не отримають права власності на житло від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрбудівці\" не отримають права власності на житло від Київміськбуду.
Додано: Чет 04 лют, 2021 20:20
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