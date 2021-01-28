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"Укрбудівці" не отримають права
власності на житло від...

"Укрбудівці" не отримають права власності на житло від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 20:00

"Укрбудівці" не отримають права власності на житло від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті будівельної компанії.

Дивися повний текст \"Укрбудівці\" не отримають права власності на житло від Київміськбуду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 20:00

А можно простым языком объяснить что же происходит?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 20:20

  maxim2014 написав:А можно простым языком объяснить что же происходит?
надо будет доплатить "за услугу"
Мизантрóп
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