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В «Укравтодорі» заявили про
перший тендер для нового...

В «Укравтодорі» заявили про перший тендер для нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 20:17

В «Укравтодорі» заявили про перший тендер для нового...

Пропонуємо до обговорення:
Для спорудження нового шляху між столицями України та Молдови, про який домовилися президенти Володимир Зеленський та Мая Санду на зустрічі у Києві в січні 2020 року, оголосили перший тендер.

Дивися повний текст В «Укравтодорі» заявили про перший тендер для нового шляху з Києва до Кишинева.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 20:18

а нафига оно нам, дорога да а мост?
grig90vic
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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