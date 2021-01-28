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В «Укравтодорі» заявили про перший тендер для нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лют, 2021 20:17
Пропонуємо до обговорення:
Для спорудження нового шляху між столицями України та Молдови, про який домовилися президенти Володимир Зеленський та Мая Санду на зустрічі у Києві в січні 2020 року, оголосили перший тендер.
Дивися повний текст В «Укравтодорі» заявили про перший тендер для нового шляху з Києва до Кишинева
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Додано: Чет 04 лют, 2021 20:18
а нафига оно нам, дорога да а мост?
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grig90vic
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