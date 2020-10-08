У партнерстві з одним із найбільших кредитних бюро України — ПВБКІ — ми створили безкоштовний сервіс
Дивися повний текст Де стежити за своєю кредитною історією: безкоштовний сервіс.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:04
Де стежити за своєю кредитною історією: безкоштовний сервіс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де стежити за своєю кредитною історією: безкоштовний сервіс.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:04
Не работает данный сервис. Заполнил все необходимые данные в профиле (ФИО, ИНН, дата рождения), для входа в профиль использовал фин. номер телефона - и ничего, "Ваша история в базе не найдена". Хотя она там точно есть. При этом номер телефона в профиле не виден, а при попытке указать - требует вход через соцсеть. А это уже занадто.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:41
Доброго дня, шановний Logic!
Для перевірки інформації напишіть, будь ласка, мені в приватних повідомленнях Ваш номер телефону.
З повагою, Ірина
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