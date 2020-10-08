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Де стежити за своєю кредитною
історією: безкоштовний сервіс

Де стежити за своєю кредитною історією: безкоштовний сервіс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:04

Де стежити за своєю кредитною історією: безкоштовний сервіс

Пропонуємо до обговорення:
У партнерстві з одним із найбільших кредитних бюро України — ПВБКІ — ми створили безкоштовний сервіс

Дивися повний текст Де стежити за своєю кредитною історією: безкоштовний сервіс.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:04

Не работает данный сервис. Заполнил все необходимые данные в профиле (ФИО, ИНН, дата рождения), для входа в профиль использовал фин. номер телефона - и ничего, "Ваша история в базе не найдена". Хотя она там точно есть. При этом номер телефона в профиле не виден, а при попытке указать - требует вход через соцсеть. А это уже занадто.
Logic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:41

Доброго дня, шановний Logic!
Для перевірки інформації напишіть, будь ласка, мені в приватних повідомленнях Ваш номер телефону.

З повагою, Ірина
Ірина_
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