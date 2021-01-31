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Українці зможуть використовувати
цифрові паспорти...

Українці зможуть використовувати цифрові паспорти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:52

Українці зможуть використовувати цифрові паспорти...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким дозволяється використання цифрових паспортів нарівні з паперовими. ID- картками сьогодні можуть користуватися приблизно 5 млн українців, а закордонним паспортом у смартфоні — до 16 млн.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:52

Стою на кассе, передо мною два подростка тычут кассирше смартфон с типа паспортом для покупки пива.
А что, так можно было? - одумал я, когда в мое время не было цифровых паспортов и фотошопа.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:59

  p_a_l написав:Стою на кассе, передо мною два подростка тычут кассирше смартфон с типа паспортом для покупки пива.
А что, так можно было? - одумал я, когда в мое время не было цифровых паспортов и фотошопа.

Если что -- цифровой паспорт -- это не картинка на экране...
_hunter
 
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