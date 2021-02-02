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До 2029 року «зелені» компенсації
можуть становити 10-20...

До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити 10-20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:03

До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити 10-20...

Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками, компенсації інвесторам в електроенергію за "зеленим" тарифом можуть становити від 10 до 20 млрд доларів.

Дивися повний текст До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити 10-20 мільярдів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:04

Страна абсурда.Кто то за выделение подачек принял условия европейских чинуш,у которых зеленый тариф ниже,а теперь выплаты перекладывают на плечи пересичных.Так управляют страной бездари и предатели.
sena_2008atp
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