За підрахунками, компенсації інвесторам в електроенергію за "зеленим" тарифом можуть становити від 10 до 20 млрд доларів.
Дивися повний текст До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити 10-20 мільярдів доларів.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:03
До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити 10-20...
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Дивися повний текст До 2029 року «зелені» компенсації можуть становити 10-20 мільярдів доларів.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 12:04
Страна абсурда.Кто то за выделение подачек принял условия европейских чинуш,у которых зеленый тариф ниже,а теперь выплаты перекладывают на плечи пересичных.Так управляют страной бездари и предатели.
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