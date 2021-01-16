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Збільшення видобутку газу є
стратегічною метою на п'ять...

Збільшення видобутку газу є стратегічною метою на п'ять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 13:39

Збільшення видобутку газу є стратегічною метою на п'ять...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення видобутку газу до рівня повного покриття внутрішніх потреб держави є стратегічною метою в Україні на п'ять років.

Дивися повний текст Збільшення видобутку газу є стратегічною метою на п'ять років — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 13:39

у них одна стратегия ОБОДРАТЬ народ до липки
велвел
 
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