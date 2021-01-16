Збільшення видобутку газу до рівня повного покриття внутрішніх потреб держави є стратегічною метою в Україні на п'ять років.
Дивися повний текст Збільшення видобутку газу є стратегічною метою на п'ять років — Шмигаль.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 13:39
Збільшення видобутку газу є стратегічною метою на п'ять...
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Дивися повний текст Збільшення видобутку газу є стратегічною метою на п'ять років — Шмигаль.
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