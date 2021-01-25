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Справа «Укрнафти» на 6 млрд доларів: Україна виграла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:04
Пропонуємо до обговорення:
Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції у справі за позовом міноритарних акціонерів "Укрнафти" (три офшорні компанії, пов'язані з Ігорем Коломойським), які хотіли стягнути з держави Україна більше 6 млрд доларів та відсотки, нараховані на цю суму.
Дивися повний текст Справа «Укрнафти» на 6 млрд доларів: Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:05
Хорошо что кивалова нет в стокгольме
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