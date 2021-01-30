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Народження дитини: витрати під
час вагітності та 1 року...

Народження дитини: витрати під час вагітності та 1 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:11

Народження дитини: витрати під час вагітності та 1 року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє в аналітиці Picodi.com.

Дивися повний текст Народження дитини: витрати під час вагітності та 1 року життя (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:11

При кривавому злодії Чивокуня 123840=15 300 USD.
При європейській демократичній владі 41280=1 480 USD.

Але насправді тіко аґентам путлєра може здатися, що кожного народженого після 1/07/2014 киданули на 14кілобаксів...
kmg
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