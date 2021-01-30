Про це повідомляє в аналітиці Picodi.com.
Дивися повний текст Народження дитини: витрати під час вагітності та 1 року життя (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:11
Народження дитини: витрати під час вагітності та 1 року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Народження дитини: витрати під час вагітності та 1 року життя (інфографіка).
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:11
При кривавому злодії Чивокуня 123840=15 300 USD.
При європейській демократичній владі 41280=1 480 USD.
Але насправді тіко аґентам путлєра може здатися, що кожного народженого після 1/07/2014 киданули на 14кілобаксів...
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