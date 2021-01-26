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Ціни на газ для населення
зростуть на 20% – прогноз уряду

Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:22

Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді.

Дивися повний текст Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:22

А, ерунда. Тут "успешные" рассказывают, что нужно просто больше работать и больше экономить, ОСМД там всякие организовывать, и будет счастье :) Зеленскому привет, "шутит" но уже на государственном уровне, талант, правда не в том чем нужно. Подозреваю что у него очень большие "бильярдные" шары и именно они мешают "танцевать" :)
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 05 лют, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:26

Ринату Ахметову и Коломойскому с Ко мало денег..... Вообще обалдели.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:29

Вопрос,а зачем нужно такое правительство,которое свои не профессиональные действия решает за счёт налогоплательщиков???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:32

Re: Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряд

  sena_2008atp написав:Вопрос,а зачем нужно такое правительство,которое свои не профессиональные действия решает за счёт налогоплательщиков???

Обычное марионеточное бестолковое правительство, какой президент такое и правительство :) Порохоботы пусть не радуются, это Порошенко рук дело, именно он породил феномен Зеленского.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:34

Re: Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряд

  Igorten написав:Порохоботы пусть не радуются, это Порошенко рук дело, именно он породил феномен Зеленского.
нет это Кучма породил президентов-уголовников, президентов олигархов и президентов с олигархом за спиной. Рыночная экономика закончилась феодализмом.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:44

Re: Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряд

  vitaliian написав:нет это Кучма породил президентов-уголовников, президентов олигархов и президентов с олигархом за спиной. Рыночная экономика закончилась феодализмом.

Ну я бы тогда начал с Кравчука, которого почистили и отправили решать вопросы по Донбасу.
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