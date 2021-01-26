Про це йдеться в сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді.
Дивися повний текст Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:22
Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряду.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:22
А, ерунда. Тут "успешные" рассказывают, что нужно просто больше работать и больше экономить, ОСМД там всякие организовывать, и будет счастье :) Зеленскому привет, "шутит" но уже на государственном уровне, талант, правда не в том чем нужно. Подозреваю что у него очень большие "бильярдные" шары и именно они мешают "танцевать" :)
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 05 лют, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:26
Ринату Ахметову и Коломойскому с Ко мало денег..... Вообще обалдели.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:29
Вопрос,а зачем нужно такое правительство,которое свои не профессиональные действия решает за счёт налогоплательщиков???
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:32
Re: Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряд
Обычное марионеточное бестолковое правительство, какой президент такое и правительство Порохоботы пусть не радуются, это Порошенко рук дело, именно он породил феномен Зеленского.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:34
Re: Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряд
нет это Кучма породил президентов-уголовников, президентов олигархов и президентов с олигархом за спиной. Рыночная экономика закончилась феодализмом.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:44
Re: Ціни на газ для населення зростуть на 20% – прогноз уряд
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