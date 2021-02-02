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У Кабміні розповіли про
переговори щодо другого траншу МВФ

У Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:25

У Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Однією з передумов отримання другого траншу від МВФ є продовження співпраці з Фондом.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФ.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:25

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