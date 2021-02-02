Однією з передумов отримання другого траншу від МВФ є продовження співпраці з Фондом.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФ.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 14:25
У Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФ
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФ.
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