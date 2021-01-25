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Степанов назвав результати «карантину зимових канікул»
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 16:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це під час виступу в парламенті сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 16:32
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