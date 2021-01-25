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Степанов назвав результати
«карантину зимових канікул»

Степанов назвав результати «карантину зимових канікул»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 16:31

Степанов назвав результати «карантину зимових канікул»

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час виступу в парламенті сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст Степанов назвав результати «карантину зимових канікул».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 16:32

смертность не уменьшается только почемуто.
arheops
 
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