Як зазначає Євростат, країни ЄС можна розділити на три основні групи в залежності від рівня мінімальної зарплати.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у найбагатших країнах ЄС.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 17:31
Мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у...
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Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у найбагатших країнах ЄС.
Додано: П'ят 05 лют, 2021 17:31
Минималка у нас действительно небольшая, но там нет конвертов, коррупционных возможностей, откатов и есть немалые налоги, которые нужно еще из этой минималки самому заплатить. Так что статистика на основании голых цифр - такое себе исследование. Но там есть много чего другого, чего у нас нет.
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