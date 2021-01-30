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Мінімальна зарплата в Україні
в 10 разів менша, ніж у...

Мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 17:31

Мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначає Євростат, країни ЄС можна розділити на три основні групи в залежності від рівня мінімальної зарплати.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у найбагатших країнах ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 17:31

Минималка у нас действительно небольшая, но там нет конвертов, коррупционных возможностей, откатов  и есть немалые налоги, которые нужно еще из этой минималки самому заплатить. Так что статистика на основании голых цифр - такое себе исследование. Но там есть много чего другого, чего у нас нет.
RomanM
 
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