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Названо найпопулярніші банки
у українських фрілансерів...

Названо найпопулярніші банки у українських фрілансерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 18:42

Названо найпопулярніші банки у українських фрілансерів...

Пропонуємо до обговорення:
Українські фрілансери досить консервативні у виборі банків.

Дивися повний текст Названо найпопулярніші банки у українських фрілансерів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 18:42

очень интересный рейтинг - 2 банка и статистические погрешности.
Ромасик
 
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