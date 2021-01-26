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Названо найпопулярніші банки у українських фрілансерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лют, 2021 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Українські фрілансери досить консервативні у виборі банків.
Дивися повний текст Названо найпопулярніші банки у українських фрілансерів (інфографіка)
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 18:42
очень интересный рейтинг - 2 банка и статистические погрешности.
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Ромасик
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