Сабж.
Пишите, пожалуйста, каждую цель в новом сообщении, чтобы можно было голосовать.
Если кто не согласен, что такая цель была, просьба не писать.
Только список целей.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 21:47
За что стоял майдан?
Сабж.
Пишите, пожалуйста, каждую цель в новом сообщении, чтобы можно было голосовать.
Если кто не согласен, что такая цель была, просьба не писать.
Только список целей.
Каталог новостроек Украины:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
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