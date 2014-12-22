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За что стоял майдан?

За что стоял майдан?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 21:47

За что стоял майдан?

Сабж.
Пишите, пожалуйста, каждую цель в новом сообщении, чтобы можно было голосовать.
Если кто не согласен, что такая цель была, просьба не писать.
Только список целей.
Каталог новостроек Украины:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
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