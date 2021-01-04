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Міжбанк: Нацбанк допоміг
зупинити просідання курсу

Міжбанк: Нацбанк допоміг зупинити просідання курсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 22:24

Міжбанк: Нацбанк допоміг зупинити просідання курсу

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця на валютному ринку знову пройшла позитивно для нацвалюти.

Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк допоміг зупинити просідання курсу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 22:24

"помог" ? Кому ?

Что-то нацбанк все время не тем кому надо помогает.
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