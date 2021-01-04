П'ятниця на валютному ринку знову пройшла позитивно для нацвалюти.
Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк допоміг зупинити просідання курсу.
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 22:24
Міжбанк: Нацбанк допоміг зупинити просідання курсу
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Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк допоміг зупинити просідання курсу.
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