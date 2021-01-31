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Вартість електромобілів може
зменшитися завдяки новій...

Вартість електромобілів може зменшитися завдяки новій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 06:53

Вартість електромобілів може зменшитися завдяки новій...

Пропонуємо до обговорення:
Зазначається, що в більшості сучасних електромобілів використовуються батареї, що містять нікель і кобальт. Однак такі батареї можуть перегріватися і становлять потенційну загрозу безпеці. Більш того, вони дорогі, а кобальт токсичний.

Дивися повний текст Вартість електромобілів може зменшитися завдяки новій унікальній технології.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 06:53

Две недели назад на этом же сайте уже могла упасть: https://news.finance.ua/ru/news/-/48587 ... tehnologii
Видимо, университетская команда штата Пенсильвания хлебнула ещё Фанты.
moveton
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