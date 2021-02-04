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Коли не можна купувати долари
в Україні, і кому краще...

Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 09:26

Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще...

Пропонуємо до обговорення:
Тим, хто планує збирати гроші тривалий період часу, безпечніше купувати валюту.

Дивися повний текст Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще продати: поради експертів.
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