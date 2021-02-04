Тим, хто планує збирати гроші тривалий період часу, безпечніше купувати валюту.
Дивися повний текст Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще продати: поради експертів.
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Додано: Суб 06 лют, 2021 09:26
Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще...
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Дивися повний текст Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще продати: поради експертів.
Додано: Суб 06 лют, 2021 09:26
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