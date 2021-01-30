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Як підтвердити стаж
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Як підтвердити стаж для призначення пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 09:38

Як підтвердити стаж для призначення пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Трудовий стаж є найважливішим фактором при призначенні пенсії.

Дивися повний текст Як підтвердити стаж для призначення пенсії.
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У ПФУ свои законы. Он чхал на Вашу информацию, как и на законы. Через суд можно частично решить вопросы, но каждый вопрос - это оплата подати: решать о целесообразности судебной тяжбы и отсуживаемого стажа - кошелек каждого.
sergey_zhdanov_00
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