Про це UBR.ua розповів глава Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.
Дивися повний текст До приватних пенсійних фондів будуть дуже серйозні вимоги, — НКЦПФР.
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Додано: Суб 06 лют, 2021 09:41
До приватних пенсійних фондів будуть дуже серйозні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До приватних пенсійних фондів будуть дуже серйозні вимоги, — НКЦПФР.
Додано: Суб 06 лют, 2021 10:13
це той урод, що розвалив повністю фондовий ринок України, запровадив процедуру сквіз і казковово збагатив огірахів?
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