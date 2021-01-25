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До приватних пенсійних фондів
будуть дуже серйозні...

До приватних пенсійних фондів будуть дуже серйозні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 09:41

До приватних пенсійних фондів будуть дуже серйозні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це UBR.ua розповів глава Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.

Дивися повний текст До приватних пенсійних фондів будуть дуже серйозні вимоги, — НКЦПФР.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 10:13

  R2 написав: з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв.


це той урод, що розвалив повністю фондовий ринок України, запровадив процедуру сквіз і казковово збагатив огірахів?
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