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Кіберполіція викрила у
Києві шахрайську схему...

Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 10:57

Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему...

Пропонуємо до обговорення:
Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему онлайн-інвестицій - ошукали понад 500 осіб.

Дивися повний текст Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему онлайн-інвестицій.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 10:57

Более 100 офисов таких работают, эти просто не заплатили)
trunoff1
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