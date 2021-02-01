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Скільки коштує «народити» дитину
в країнах ЄС (інфографіка)

Скільки коштує «народити» дитину в країнах ЄС (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 13:02

Скільки коштує «народити» дитину в країнах ЄС (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "picodi.com":https://www.picodi.com/

Дивися повний текст Скільки коштує «народити» дитину в країнах ЄС (інфографіка).
R2
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что-то в Венгрии и России подозрительно дешево
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