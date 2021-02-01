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Дивися повний текст Скільки коштує «народити» дитину в країнах ЄС (інфографіка).
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Додано: Суб 06 лют, 2021 13:02
Скільки коштує «народити» дитину в країнах ЄС (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує «народити» дитину в країнах ЄС (інфографіка).
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