Про це повідомляє CNBC.
Дивися повний текст Подорожчання біткойна виявилося шкідливим для навколишнього середовища.
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Додано: Суб 06 лют, 2021 13:34
Подорожчання біткойна виявилося шкідливим для...
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Дивися повний текст Подорожчання біткойна виявилося шкідливим для навколишнього середовища.
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