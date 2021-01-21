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Подорожчання біткойна
виявилося шкідливим для...

Подорожчання біткойна виявилося шкідливим для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 13:34

Подорожчання біткойна виявилося шкідливим для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.

Дивися повний текст Подорожчання біткойна виявилося шкідливим для навколишнього середовища.
R2
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