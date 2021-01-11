Проект МВС вносить до положення про порядок видачі посвідчень водія друге доповнення.
Дивися повний текст Які обмеження зазначать у нових правах.
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Додано: Суб 06 лют, 2021 13:51
Які обмеження зазначать у нових правах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які обмеження зазначать у нових правах.
Додано: Суб 06 лют, 2021 13:56
На першому місці повинна бути безпека руху,а нею як ніхто не займався так і не займається.Тому що в мвс не має фахівців з цієї проблеми.
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