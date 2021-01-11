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Які обмеження зазначать
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Які обмеження зазначать у нових правах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 13:51

Які обмеження зазначать у нових правах

Пропонуємо до обговорення:
Проект МВС вносить до положення про порядок видачі посвідчень водія друге доповнення.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 13:51

Здебільшого дурня.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 13:56

На першому місці повинна бути безпека руху,а нею як ніхто не займався так і не займається.Тому що в мвс не має фахівців з цієї проблеми.
sena_2008atp
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