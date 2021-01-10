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Кому з пенсіонерів дадуть
надбавку в 500 гривень

Кому з пенсіонерів дадуть надбавку в 500 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 18:35

Кому з пенсіонерів дадуть надбавку в 500 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Дивися повний текст Кому з пенсіонерів дадуть надбавку в 500 гривень.
R2
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