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Посилення штрафів за порушення ПДР не дасть ефекту в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 лют, 2021 20:14
Пропонуємо до обговорення:
У світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а тільки підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.
Дивися повний текст Посилення штрафів за порушення ПДР не дасть ефекту в Україні, - експерт
.
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Додано: Суб 06 лют, 2021 20:14
Тем,кто занимается вопросом безопасности движения эффект нужен только один: чем выше штрафы,тем больше размер взятки.И точка.
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