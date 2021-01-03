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Посилення штрафів за порушення
ПДР не дасть ефекту в...

Посилення штрафів за порушення ПДР не дасть ефекту в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 20:14

Посилення штрафів за порушення ПДР не дасть ефекту в...

Пропонуємо до обговорення:
У світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а тільки підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.

Дивися повний текст Посилення штрафів за порушення ПДР не дасть ефекту в Україні, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 20:14

Тем,кто занимается вопросом безопасности движения эффект нужен только один: чем выше штрафы,тем больше размер взятки.И точка.
sena_2008atp
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