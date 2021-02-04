У вересні 2020 року можна було укласти річний контракт із НАК «Нафтогаз» за ціною 4,70 грн/кубометр.
Дивися повний текст Як змінити постачальника блакитного палива (інфографіка).
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Додано: Суб 06 лют, 2021 23:52
Як змінити постачальника блакитного палива (інфографіка)
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Дивися повний текст Як змінити постачальника блакитного палива (інфографіка).
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