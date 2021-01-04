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Метод "сировинних ножиць"
пророкує ревальвацію гривні -...

Метод "сировинних ножиць" пророкує ревальвацію гривні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 09:26

Метод "сировинних ножиць" пророкує ревальвацію гривні -...

Пропонуємо до обговорення:
Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович також прогнозує зміцнення гривні, причому вже в лютому.

Дивися повний текст Метод \"сировинних ножиць\" пророкує ревальвацію гривні - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 09:26

Любопытно, выходит что основной эффект увеличения "положительности" торгового сальдо дают высокие цены на железную руду и низкие цены на энергоносители? Конечно, эти два фактора связаны еще и повышением рентабельности первичной и вторичной обработки руды при низких ценах на энергоносители. Странно это все, тк непосредственно руды мы продаем всего на 3.5 млрд дол в год.
Astacus
 
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