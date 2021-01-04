Старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович також прогнозує зміцнення гривні, причому вже в лютому.
Дивися повний текст Метод \"сировинних ножиць\" пророкує ревальвацію гривні - експерти.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 09:26
Метод "сировинних ножиць" пророкує ревальвацію гривні -...
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Дивися повний текст Метод \"сировинних ножиць\" пророкує ревальвацію гривні - експерти.
Додано: Нед 07 лют, 2021 09:26
Любопытно, выходит что основной эффект увеличения "положительности" торгового сальдо дают высокие цены на железную руду и низкие цены на энергоносители? Конечно, эти два фактора связаны еще и повышением рентабельности первичной и вторичной обработки руды при низких ценах на энергоносители. Странно это все, тк непосредственно руды мы продаем всего на 3.5 млрд дол в год.
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