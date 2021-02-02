Помилки працівників страхової сфери ведуть до втрати стажу застрахованих осіб.
Дивися повний текст У ПФУ розповіли, як уникнути помилок при підрахунку страхового стажу.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 10:47
У ПФУ розповіли, як уникнути помилок при підрахунку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПФУ розповіли, як уникнути помилок при підрахунку страхового стажу.
Додано: Нед 07 лют, 2021 10:47
что нужно сделать, чтобы внесли стаж за период обучения в институте и работы до 2004 года?
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