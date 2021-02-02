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У ПФУ розповіли, як уникнути
помилок при підрахунку...

У ПФУ розповіли, як уникнути помилок при підрахунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 10:47

У ПФУ розповіли, як уникнути помилок при підрахунку...

Пропонуємо до обговорення:
Помилки працівників страхової сфери ведуть до втрати стажу застрахованих осіб.

Дивися повний текст У ПФУ розповіли, як уникнути помилок при підрахунку страхового стажу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 10:47

что нужно сделать, чтобы внесли стаж за период обучения в институте и работы до 2004 года?
Амвросий
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