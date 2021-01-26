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НБУ продовжує вивчати можливість
випуску е-гривні – Шевченко

НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 10:58

НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко

Пропонуємо до обговорення:
НБУ продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні, досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит.

Дивися повний текст НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 10:58

это чтобы уже не заморачиваться по поводу эмиссии???
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