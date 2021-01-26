НБУ продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні, досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит.
Дивися повний текст НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 10:58
НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко
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Дивися повний текст НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко.
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