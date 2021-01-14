В Україні у водійських посвідченнях з'являться нові позначки.
Дивися повний текст Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у водійських посвідченнях.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 11:58
Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у водійських посвідченнях.
Додано: Нед 07 лют, 2021 11:58
это что получается что если нет запрета в правах, то управление под воздействием алкоголя будет разрешено?
И кто захочет покупать транспортные средства с алкозамками?
Додано: Нед 07 лют, 2021 12:11
Re: Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у...
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