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Обмеження та вимоги - які
позначки з'являться у...

Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 11:58

Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у водійських посвідченнях з'являться нові позначки.

Дивися повний текст Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у водійських посвідченнях.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 11:58

запрет управления под воздействием алкоголя, только управление транспортными средствами, которые оборудованы алкозамками.


это что получается что если нет запрета в правах, то управление под воздействием алкоголя будет разрешено?

И кто захочет покупать транспортные средства с алкозамками?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 12:11

Re: Обмеження та вимоги - які позначки з'являться у...

  Амвросий написав:И кто захочет покупать транспортные средства с алкозамками?

Може, той у кого конфіскують автомобіль та заборонять кермувати на завжди, виключення, автотранспорт з алкозамком.
Rainbow
 
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