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Працедавець зменшив
зарплату: що робити

Працедавець зменшив зарплату: що робити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 14:12

Працедавець зменшив зарплату: що робити

Пропонуємо до обговорення:
Першим кроком працівника має бути звернення до роботодавця з офіційною заявою, у якій необхідно запитати причину зменшення виплат.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 14:13

Что это за совок. Уменьшили зарплату - ищешь другую работу и уходишь. После ухода прославил компанию.
ssnet
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