Першим кроком працівника має бути звернення до роботодавця з офіційною заявою, у якій необхідно запитати причину зменшення виплат.
Дивися повний текст Працедавець зменшив зарплату: що робити.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 14:12
Працедавець зменшив зарплату: що робити
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Дивися повний текст Працедавець зменшив зарплату: що робити.
Додано: Нед 07 лют, 2021 14:13
Что это за совок. Уменьшили зарплату - ищешь другую работу и уходишь. После ухода прославил компанию.
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