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Посилку загубили на
пошті: алгоритм дії

Посилку загубили на пошті: алгоритм дії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 14:21

Посилку загубили на пошті: алгоритм дії

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінюст.

Дивися повний текст Посилку загубили на пошті: алгоритм дії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 14:21

В порядочном государстве тот кто потерял посылку свяжется с клиентом отправителем, и возместит убытки. Без писанины без доказательств что он не верблюд, только в нашем правовом государстве с тебя выпьют всю кровь пока( может и не выплатят) компенсируют.
велвел
 
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