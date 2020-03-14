Про це пише Мінюст.
Дивися повний текст Посилку загубили на пошті: алгоритм дії.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 14:21
Посилку загубили на пошті: алгоритм дії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посилку загубили на пошті: алгоритм дії.
Додано: Нед 07 лют, 2021 14:21
В порядочном государстве тот кто потерял посылку свяжется с клиентом отправителем, и возместит убытки. Без писанины без доказательств что он не верблюд, только в нашем правовом государстве с тебя выпьют всю кровь пока( может и не выплатят) компенсируют.
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