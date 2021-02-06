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Літній відпочинок у 2021-му:
скільки українці заплатять

Літній відпочинок у 2021-му: скільки українці заплатять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 14:24

Літній відпочинок у 2021-му: скільки українці заплатять

Пропонуємо до обговорення:
Зараз же очікується, що ситуація покращиться. У тій же Туреччині, наприклад, проводиться масштабна вакцинація населення, щоб до квітня бути готовим до курорту

Дивися повний текст Літній відпочинок у 2021-му: скільки українці заплатять.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 14:24

откуда вы можете знать что будет летом? с весны опять зараза какая то начнётся и на всё лето, не пишите бред сивушный не считайте чужие деньги
велвел
 
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