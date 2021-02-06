Зараз же очікується, що ситуація покращиться. У тій же Туреччині, наприклад, проводиться масштабна вакцинація населення, щоб до квітня бути готовим до курорту
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Додано: Нед 07 лют, 2021 14:24
Літній відпочинок у 2021-му: скільки українці заплатять
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Дивися повний текст Літній відпочинок у 2021-му: скільки українці заплатять.
Додано: Нед 07 лют, 2021 14:24
откуда вы можете знать что будет летом? с весны опять зараза какая то начнётся и на всё лето, не пишите бред сивушный не считайте чужие деньги
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