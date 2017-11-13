Власники квартир та будинків в Україні зобов'язані один раз на рік сплачувати податок на нерухоме майно.
Дивися повний текст На податку на нерухоме майно можна заощадити.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 15:30
На податку на нерухоме майно можна заощадити
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Дивися повний текст На податку на нерухоме майно можна заощадити.
Додано: Нед 07 лют, 2021 15:30
все хорошо кроме что это до поры до времени - будет за всю площадь рано ли поздно
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