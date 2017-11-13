RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На податку на нерухоме
майно можна заощадити

На податку на нерухоме майно можна заощадити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 15:30

На податку на нерухоме майно можна заощадити

Пропонуємо до обговорення:
Власники квартир та будинків в Україні зобов'язані один раз на рік сплачувати податок на нерухоме майно.

Дивися повний текст На податку на нерухоме майно можна заощадити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92435
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 15:30

все хорошо кроме что это до поры до времени - будет за всю площадь рано ли поздно
cohan
 
Повідомлень: 855
З нами з: 27.09.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще...
R2 » Суб 06 лют, 2021 09:26
9 1196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лют, 2021 23:35
IMPRINTER
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 14, 15, 16
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
159 14944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 січ, 2021 10:47
sofiakulinic2
Друга пенсія: скільки можна заробити
R2 » Чет 21 січ, 2021 21:50
2 162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 13:47
alden1970

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.