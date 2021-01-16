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Мігранти зі Східної Європи
почали масово повертатися додому

Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лют, 2021 20:57

Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому

Пропонуємо до обговорення:
Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому через пандемію коронавірусу.

Дивися повний текст Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому.
R2
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Судя по сумме переводов Украина в этом вопросе - исключение из правил.
777serg87
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Если бы я увлекался всякими теориями заговора, то усмотрел бы сговор наших пост майданных президентов с западными державами по поставке рабочей силы, а с другой стороны заселение Украины выходцами с неблагополучных стран востока, Азии и Африки, то есть являемся неким демпфером для стран Европы.
Igorten
 
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