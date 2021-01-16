Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому через пандемію коронавірусу.
Дивися повний текст Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому.
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Додано: Нед 07 лют, 2021 20:57
Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому
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Дивися повний текст Мігранти зі Східної Європи почали масово повертатися додому.
Додано: Нед 07 лют, 2021 20:58
Судя по сумме переводов Украина в этом вопросе - исключение из правил.
Додано: Нед 07 лют, 2021 21:24
Если бы я увлекался всякими теориями заговора, то усмотрел бы сговор наших пост майданных президентов с западными державами по поставке рабочей силы, а с другой стороны заселение Украины выходцами с неблагополучных стран востока, Азии и Африки, то есть являемся неким демпфером для стран Европы.
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