|
|
|
Віцепрем’єрка розповіла про транш МВФ і загрозу втрати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лют, 2021 09:43
Пропонуємо до обговорення:
Одна з передумов отримання другого траншу від МВФ, як і взагалі будь-якої дискусії стосовно отримання макрофінансової допомоги Україною, є продовження співпраці з Фондом.
Дивися повний текст Віцепрем’єрка розповіла про транш МВФ і загрозу втрати безвізу з ЄС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92436
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 лют, 2021 09:43
Безвиз, если можно это так назвать, для нашей страны существует для того, чтобы иметь ну очень дешевую рабочую силу, и при этом еще нагибать независимость страны.
Запад поимел нашу независимость, а сам верховный поимел конституцию и нас в целом.
Так что, ще не вмерла.
Хочу заметить по поводу ну очень дешевой рабочей силе.
Всегда, испокон веков человечество стремилось сделать все, чтобы на них работали практически за еду. Начиная от Римской империи и заканчивая так называемыми ассоциациями и безвизами со странами третьего мира.
Если при совке были строительные тюремные отряды и подобное, за еду, то сейчас это называется безвиз. Потому что минималка на Западе это для Запада все равно что за еду.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3429
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лют, 2021 09:50
Опять "МВФ требует"?
Требует повысить тарифы, платить миллионы Коболевым, Лещенкам, Найемам, Абромавичусам и прочим заработчанам?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14011
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7682 раз.
- Подякували: 3705 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|