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Віцепрем’єрка розповіла про
транш МВФ і загрозу втрати...

Віцепрем’єрка розповіла про транш МВФ і загрозу втрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 09:43

Віцепрем’єрка розповіла про транш МВФ і загрозу втрати...

Пропонуємо до обговорення:
Одна з передумов отримання другого траншу від МВФ, як і взагалі будь-якої дискусії стосовно отримання макрофінансової допомоги Україною, є продовження співпраці з Фондом.

Дивися повний текст Віцепрем’єрка розповіла про транш МВФ і загрозу втрати безвізу з ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 09:43

Безвиз, если можно это так назвать, для нашей страны существует для того, чтобы иметь ну очень дешевую рабочую силу, и при этом еще нагибать независимость страны.
Запад поимел нашу независимость, а сам верховный поимел конституцию и нас в целом.
Так что, ще не вмерла.

Хочу заметить по поводу ну очень дешевой рабочей силе.
Всегда, испокон веков человечество стремилось сделать все, чтобы на них работали практически за еду. Начиная от Римской империи и заканчивая так называемыми ассоциациями и безвизами со странами третьего мира.
Если при совке были строительные тюремные отряды и подобное, за еду, то сейчас это называется безвиз. Потому что минималка на Западе это для Запада все равно что за еду.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 09:50

Опять "МВФ требует"?
Требует повысить тарифы, платить миллионы Коболевым, Лещенкам, Найемам, Абромавичусам и прочим заработчанам?
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